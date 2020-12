Coronaen har ført Vejle og Tønder ind i nyt netværk for festivaler

Græsrødder og politikere slår sig sammen

I denne uge deltog direktørerne for festivalerne sammen med borgmestrene fra Vejle, Tønder, Roskilde, Skanderborg og Aalborg for første gang i et nyt festivalnetværk, som sammen skal finde løsninger på de alvorlige udfordringer, som festivalerne står med, hvor festivalerne i 2021 nok planlægges, men som bekendt kun kan afvikles, hvis smitten er under kontrol.



- De er meget specielle institutioner alle fem, da de er foreningsbårede festivaler, som er meget store og professionelt drevede, men stadig drevet af frivillighed, og hvor overskuddet går til forenings- og kulturlivet lokalt og på samme måde alle steder, forklarer Vejles Venstre-borgmester Jens Ejner Christensen.

Festivalerne støtter lokalt

Alle festivalerne er almennyttige festivaler, og det betyder, at de ikke samme mulighed for at spare op, som hvis de var kommercielle, og de rammes derfor særligt hårdt. Derfor bliver et samarbejde på tværs af festivalerne hilst mere end velkommen:



- Vi er enormt glade for, at Tønder er blevet en del af det nye netværk af kommuner med foreningsbårne festivaler. Jeg er sikker på, at vi vil få stor glæde af den vidensdeling, der lægges op til i netværket. Og samtidig er det vigtigt, at der bliver sat fokus på festivalerne og lokalsamfundenes vigtigt kulturelle, sociale og økonomiske betydninger for hinanden, fortæller Kirstine Uhrbrand, der er direktør for Tønder Festival i en pressemeddelelse.