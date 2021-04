Coronaramt idrætshøjskole sender elever hjem: - Vi skal virkelig gå med livrem og seler

Det har resulteret i, at alle 148 elever er sendt hjem på nær 15 internationale elever, der har adresse i udlandet. De er isoleret hver for sig på skolen.

Tilkaldt testkapacitet for overblik

Højskoleleder Peter Sebastian Pedersen forklarer, at de smittede ansatte er sendt hjem løbende, og nødvendigvis ikke har været i kontakt med de nu smittede elever. De første 12 elever blev testet positive ved en hurtigtest og derefter ved en PCR-test. Derefter tilkaldte højskolen firmaet Pentabase og tilbød eleverne test ude på skolen, inden de skulle hjem. Her blev yderligere syv elever og en lærer testet positiv.

Efterskolen ikke truet

Højskolen deler træningslokale og spisesal med Vejle Idrætsefterskole - efterskoleeleverne er dog ikke blevet udsat for smitte, forklarer højskolelederen.

Torsdag blev de alle testet - ingen endte ud med en positiv coronatest.

Derudover er træningslokalerne udstyret med ozonmaskiner, der kontinuerligt renser luften i lokalerne. Køkkenpersonalet rengør også spisesalen mellem hvert måltid.

Livrem og seler

Foruden ovenstående fortæller højskolelederen, at kontaktflader er blevet rengjort hyppigt, og at eleverne har været adskilt i mindre grupper. Samtidig har de heller ikke fået lov at komme hjem - heller ikke i påskeferien.

Alligevel noterer højskolelederen sig, at de skal være endnu mere forsigtige, hvis elever eller ansatte igen bliver hjemsendt som nærkontakt, som var tilfældet med den første smittede underviser.

Vedkommende kom tilbage på arbejde efter en negativ test fra sjettedagen af isolationen, men nogle dage senere ramte smitten alligevel:

- Vi skal virkelig gå med livrem og seler, understreger Peter Sebastian Pedersen



Han håber at have eleverne tilbage næste fredag. Det kræver, at de får et negativt testresultat på sjettedagen for hjemsendelse. Indtil da bliver der ført virtuel undervisning.