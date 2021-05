Covid-19 aflyste Jelling Musikfestival - campingplads holder sin egen

- Vi får en fest, det lover jeg.

Peter Gosvig, ejer af Jelling Camping, vil give sine campinggæster en anderledes oplevelse i pinsedagene.

Flere af pladsens gæster kommer på campingpladsen i helligdagene for at deltage i Jelling Musikfestival, men igen i år er festivalen aflyst grundet covid-19.

Det fik campingejeren til at tænke kreativt. Det har resulteret i, at flere up coming bands kommer og spiller på campingpladsen for de festivalhungrende gæster.