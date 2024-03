Så i stedet for at flyve hjem til Danmark derfra, valgte de i stedet at flyve til Rom og cykle cirka 2000 kilometer hjem.

Onsdag 27. marts vender de hjem til Danmark, og hvis man vil cykle med det sidste stykke, holder vennerne ind ved Lidl på Sommerfuglevej i Kolding, og kører derfra mod Vejle klokken 14.30.

Hvis man ikke har kondition til at cykle, kan man også byde dem velkommen hjem på Søndertorv ved Bryggen i Vejle, hvor de forventer at ankomme klokken 16.00.

Her står City Vejle for et velkomstarrangement.