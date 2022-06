Da soklen var støbt gik byggefirma konkurs - nu hænger familie på stor regning

Familien bor i øjeblikket i et rækkehus i området og havde set frem til at få mere plads.



- Vi glædede os bare til at få vores hus og have og give drengene en fodboldbane, siger hun.

Camilla Ravn Rohbrandt blev efterfølgende ramt af en panikfølelse.

- I de her tider ved man, at man kigger ind i prisstigninger på byggeriet. Vi ved også, at renten var lidt sjovere at tage hjem for et år siden, end den bliver her om et halvt til et helt år, når vi engang får vores hus, siger hun.