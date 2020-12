Dagens smittetal: Kun tre kommuner er over 200 i smittetal

Mens smittetallene bare stiger og stiger i Sønderborg, går det den modsatte vej i Vejle, der indtil for nylig var den værst coronaramte kommune i Syd- og Sønderjylland.

Det seneste døgn er smittetrykket taget markant af i Vejle, der for første gang siden 15. december nu er under et incidenstal på 200. Siden tirsdag er der registreret hele 32 færre smittede pr. 100.000 indbyggere de seneste syv døgn. Tallet er faldet fra 241 til 209.

Til gengæld går det stadig den forkerte vej i Sønderborg, hvor incidenstallet nu er steget til 316 med 234 smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge.

I Syd- og Sønderjylland er smittetrykket generelt faldet. I fire kommuner er det steget, mens de øvrige ti kommuner oplever fald i smitten. Smittetrykket faldet med 39 personer det seneste døgn. Vejen, Kolding og Sønderborg eneste kommuner med et incidenstal over 200.