Nu er de nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2023 i kategorien 'Ergonomi'. ‌Det er Arbejdsmiljørådet, der står bag prisen.



- Rigtig mange har meldt tilbage, at det har været godt for deres krop, og at de har haft god glæde af det. Mange siger, at deres gener faktisk er forsvundet ved de rette øvelser, lyder meldingen fra Tonny Seirup, der er fællestillidsrepræsentant for dagplejerne.