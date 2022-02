Danmark Rundt slutter på stejl bakke i Vejle

Med undtagelse af enkelte afstikkere har cykelløbet PostNord Danmark Rundt haft tradition for at slutte på Frederiksberg.

Men i år ender løbets femte og sidste etape på de stejle bakker i Vejle, og generelt vil endestationen oftere komme til at ligge uden for hovedstadsområdet.

Det påpeger Frank Hyldgaard, der er løbets projektchef, i forbindelse med at ruten for 2022-udgaven torsdag er blevet præsenteret.

- Vi har det seneste halvandet år haft nogle tanker om, hvordan vi i endnu højere grad kunne gøre det til hele Danmarks løb.

- Hvis man holder fast i, at man skal slutte i hovedstadsområdet, bliver man en smule låst i ruteplanlægningen. Så vi har en ambition om, at vi hvert andet år gerne vil slutte i hovedstadsområdet og hvert andet år vest for Storebælt, siger han.

Året før Danmark skulle være vært for VM i cykling i 2011, havde arrangørerne af Danmark Rundt lagt afslutningen på Geels Bakke nord for København, da det også var VM-rutens mål.

Og i 2017 havde løbet igen rystet posen med Aarhus som målby på sidste etape.

Men i de seneste tre løb har afslutningen fulgt traditionen og ligget på Frederiksberg.

I 2021 forsøgte arrangørerne at bevare spændingen til det sidste ved at lægge enkeltstarten her, men belgiske Remco Evenepoel var så langt foran, at der aldrig var tvivl om sejren.

Om Evenepoel også dukker op i år, er uvist. Ingen af holdene kan med knap et halvt år til løbet udstikke nogen garantier om specifikke rytteres deltagelse.

Men fast ligger det, at et historisk stort felt bestående af 22 hold kommer til start. Af dem er otte World Tour-hold, og dermed er der garanti for store navne i Danmarks største cykelløb.

- Vi er bevidst gået efter de World Tour-hold, som har danskere. Vi har en fornemmelse af, at de gerne vil køre her, og det er ikke længere så svært at finde hold med danskere på World Touren. Der kan man skyde ret meget med spredehagl. Vi er rigtig glade og stolte over det felt, vi kan præsentere, siger Frank Hyldgaard.

Foruden Quick-Step, Lotto Soudal, Trek, Jumbo-Visma og DSM, der også deltog sidste år, sender Israel-Premier Tech, EF og Ineos en flok ryttere til det danske etapeløb.

Det har krævet hårdt arbejde at få aftalerne i hus med de store hold, men løbets renommé har gjort det nemmere, vurderer Hyldgaard.

- Gennem de sidste mange år har PostNord Danmark Rundt udviklet sig til at blive bedre og mere velorganiseret. Det er noget, holdene lægger mærke til, siger han.

Løbet slap dog ikke helt for kritik i 2021, og et af diskussionsemnerne i feltet var korte rundstrækninger i målbyerne.

Det har man taget højde for i år, mener projektchefen.

- Vi har lavet de små omgange gennem byerne længere. Det har vi gjort af sikkerhedsmæssige årsager. Når feltet har udviklet sig på den måde, det har, kræver det mere sikkerhed, siger han.

PostNord Danmark køres fra 16. til 20. august. Ud over Vejle-etapen bliver et af højdepunkterne 3. etape fra Otterup til Herning, hvor rytterne undervejs kører gennem ti grusstykker, som i alt udgør over 18 kilometer af ruten.