Danmarks mest berømte teenager får sit eget museum

I 2014 kontaktede Nationalmuseet bryggeriet Skands i Brønshøj ved København. Museet havde analyseret ølresterne i barkspanden i Egtvedpigens kiste og spurgte, om man kunne prøve at genskabe den 3400 år gamle øl, og det kunne man. Egtvedpigens Bryg hedder den, og den kan købes i Superbrugsen i Egtved. Bryggeriet oplyser, at det er en hvedeøl med porse, tyttebær og honning. Dengang brugte man porse til at få øllet til at holde længere, men porsen er bitter, tyttebærene sure, så honningen er formodentlig tilsat for af få en rundere smag, oplyser bryggeriet.