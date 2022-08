Dansk kvinde kvinde fra Jelling tager bronzemedalje ved VM i sjælden hestesport

Sheena Bendixen kan fejre, at hun mandag hentede VM-metal på hjemmebane, da hun sluttede som nummer tre i voltigering ved VM i Herning.



Inden konkurrencens sidste dag lå hun nummer fem, men med veludført akrobatik på hesten Klintholms Ramstein avancerede hun til en podieplads med en samlet score på 8,511.

- Jeg var super målrettet, da jeg løb ind. Men så hørte jeg alle klapsalverne og kunne mærke, hvordan alle var med mig, og så blev jeg altså virkelig nervøs, fordi der var så meget på spil. Da jeg så kommer op og mærker hesten, kan jeg mærke, at der er rigtig meget power, så jeg kommer lidt usikkert fra start. Men jeg kæmper og kommer tilbage, og det er jeg bare Så stolt af, fortæller Sheena Bendixen i en pressemeddelelse lige efter konkurrencen.



Hun blev overgået af tyskeren Julia Sophie Wagner (8,529) og den suveræne franskmand Manon Moutinho (8,963).

Sheena Bendixen er en af verdens bedste til den specielle sportsgren, voltigering. Den snart 30-årige bronzevinder flyttede til Jelling som 17-årig for at hellige sig sporten hos voltigeringstræner Lasse Kristensen på Thommysminde HesteCenter. Deres samarbejde har ifølge ZibraSport varet i 11 år, og indimellem har Sheena haft tid til at uddanne sig som landmand med speciale i svin.