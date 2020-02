Dansk millionær blev slået ihjel i sit eget hjem - en avisforside afslørede drabsmanden

Det var den 27. september 1993, da betjente fra Horsens ankom til Daugård nær Vejle.

Her boede 83-årige Rud Frimodt Pedersen. En dansk fabrikant og mangemillionær, der havde tjent penge på at lave melkværne.

Men også en mand, der boede alene i huset, hvor han holdt sig mest for sig selv. Han var også alene den septembernat, som endte tragisk for Rud Frimodt Pedersen.

Den historie fortæller TV 2.

Virksomheden, der havde gjort Rud Frimodt Pedersen til millionær, havde han selv bygget op fra bunden. Foto: Dansk Politi

Da politiet ankom til den røde murstensvilla fandt de den 83-årige mand. Han blev fundet i sit soveværelse på første sal, hvor han lå på gulvet. Helt stille. I sit nattøj med en pude under hovedet og dyne over sig. Det kunne ligne, at han sov.

Men virkeligheden var langt mere alvorlig og brutal. Rud Frimodt Pedersen var ikke længere i live. Han lå død midt sit soveværelse. Et soveværelse smurt ind i blod.

En sag TV SYD dækkede intenst dengang ligesom de andre lokale medier. Nu bliver tv-billederne fra dengang brugt i en ny dokumentar.

Sagen om mordet på Rud Frimodt Pedersen er 26 år gammel. Nu fortæller TV2 i dokumentaren ’Rejseholdet - Jagten på en morder’ og i en webdok om sagens opklaring og viser bevis-, billede- og arkivmateriale fra den gamle sag fra Daugård.

Ifølge Niels-Henrik Rasmussen var det ingen hemmelighed, at Rud Frimodt Pedersen havde mange penge. Pengeskabet i huset var bare én manifestation af det. Han bar også ofte mange kontanter på sig Foto: Dansk Politi

Brutalt mord

Poul Børge Andersen fra Rejseholdet var en af efterforskerne på sagen dengang. I dokumentaren kigger han tilbage på sagen, som den dag i dag har et stort aftryk. Det var et hjemmemord, der var brutalt.

Rud Frimodt Pedersen var bundet sammen med et bælte og hænderne var dækket af mærker fra en kniv.

Det var tydeligt, at millionæren havde forsøgt at kæmpe imod, men alligevel havde våbnet ramt flere steder i ansigtet og på hans krop.

Rud Frimodt Pedersens lig bliver kørt væk i ambulancen

Det viste sig efterfølgende, at den 83-årige millionær også var blevet kvalt. Der var tale om mord. Noget tydede på, at drabsmanden havde været ekstrem i sit overfald, og det gjorde muligvis motivet personligt.

Derfor blev Poul Børge Andersen og resten af Rejseholdet tilkaldt til Daugård.

Afgørende spor

Dokumentaren viser, hvordan Rejseholdet greb arbejdet an. Hvordan de startede med at undersøge de mennesker, der kom i hjemmet hos Rud Børge Andersen.

Han havde mange penge og gjorde ikke det store for at skjule det. Nogle af dem lå i hans pengeskab, der stod tomt efter overfaldet i hjemmet.

Nogen måtte have vidst, at han havde penge i sit hjem.

I hans hjem kom nogle unge drenge. Især én kom mere end de andre. Det viste sig dog hurtigt, at politiet ikke kom langt i opklaringen ved at gå den vej. Niels-Henrik Rasmussen havde intet med mordet at gøre.

Efterforskningen centrerede sig i det hele taget omkring lokalområdet i Østjylland. Her ses betjentene lede efter spor nær millionærens hjem. Foto: Dansk Politi

Han havde et stærkt alibi. Her 26 år efter medvirker han i dokumentaren og fortæller, hvordan han oplevede den brutale begivenhed i Daugård.

Under efterforskningen havde aviserne skrevet en masse om sagen. Og det var den omtale, man nu ville prøve at udnytte: De 50.000 kroner, som var blevet stjålet fra Rud Frimodt Pedersens pengeskab, var i de tyske D-Mark-sedler.

De tyske pengesedler blev en afgørende faktor for at få opklaret sagen. Men det er også historien om en afgørende avisforside, en sort bil og et godt stykke politiarbejde på tværs af landet, der gjorde, at sagen blev opklaret.

Du kan læse hele historien og se mange flere billeder i denne fremragende webdok fra TV2, der går i detaljer med mordet på Rud Pedersen i Daugård.

