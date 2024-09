Danske stjerneinstruktører laver en af verdens mest kendte tragedier til en musical

- Det er et værk, som hele verden kender og som står mit hjerte nær. I Vejle er vi umådelig stolte af at være med til at skabe dette spændende og originale nye musicalprojekt baseret på en sand klassiker, udtaler Mette Kier, direktør hos Vejle Musikteater, i en pressemeddelelse.

Musicalen bliver opført af Hele Danmarks Musicalteater, og er blevet til i et samarbejde mellem Vejle Musikteater og to andre teatre.

Derudover er hovedrollerne som Romeo og Julie besat af de to unge musicalstjerner, Søren Torpegaard Lund og Sara Viktoria Bjerregaard.

Koreografien bliver bragt til livs af danser Silas Holst, der lige nu er aktuel i musicalen Saturday Night Fever, som spilles på Vejle Musikteater fra oktober.

Et verdensomspændende stykke

I pressemeddelelsen fra Have Kommunikation står der, at der er tale om en verdenspremiere, når musicalen i 2027 har premiere i Danmark.

Det skyldes, at teaterselskabet One and Only Musicals, der udvikler og producerer Romeo og Julie - The Musical, ønsker at gøre musicalen til en verdensomspændende opsætning.

- Vi har ambitioner om at tage forestillingen til udlandet, efter den har spillet i Danmark, og vi tror på, at vi kan skabe rammerne for en musical, der kan opnå stor gennemslagskraft langt uden for landets grænser, lyder det fra Executive Producer Jesper Winge Leisner i pressemeddelelsen.