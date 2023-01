Danskerne vil stemme om helligdag - i Vejle får man mere fri

Her svarer 46 procent af de adspurgte, at de er meget enige eller enige i, at regeringen skal udskrive folkeafstemning om store bededag.



I Vejle vælger virksomheden Green Energy at gå den modsatte vej af regeringen. De giver i stedet medarbejderne en ekstra fridag i forbindelse med store bededag.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast i, at vi har nogle dage, der kan bruges til eftertanke og refleksion og for at understrege det, giver vi nu alle vores medarbejdere en ekstra dag oveni, siger Karl Andreassen.