De arbejder på højtryk for at gøre tidligere genbrugspladsgrund klar til 50.000 mennesker

Om et halvt år er Vejle Kommune vært for DGI's landsstævne. Det har krævet masser af forberedelse, 126.000 jord og erfarne kræfter.

Det kan måske være lidt svært at forestille sig, når man skuer ud over grunden en råkold januardag, hvor den er mudret og fyldt med vandpytter. Men om et halvt år vil cirka 5000 frivillige, 25.000 idrætsudøvere og måske lige så mange tilskuere, indtage stævnepladsen og de andre faciliteter i forbindelse med DGI's landsstævne i Vejle. Det er i hvert fald det antal, som to af drivkræfterne bag tilblivelsen af landsstævnet håber på at nå op på.

Video: Vejle Kommune

Lene Klindt er projektleder på landsstævnet hos DGI, og Mikkel Harritslev er projektchef på landstævnet hos Vejle Kommune. - Det her med at få en masse mennesker ud og opleve naturen, bymidten og vores havnefront, det er noget af det, der er vigtigt for os i forbindelse med værtsskabet, fortæller Mikkel Harritsslev, for hvem det at arrangere et landsstævne ikke er ukendt land.

Det er bestemt ikke første gang, at Mikkel Harritslev og Lone Klint er med til at sætte et landsstævne i søen. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Han var også med som projektleder i forbindelse med det seneste landsstævne i Svendborg i 2022. Lene Klindt er heller ikke helt uprøvet i disciplinen landsstævner. Hun har været med til at arrangere dem siden 2009. 126.000 kubikmeter overskudsjord Arbejdet med at gøre området klar til et stort landsstævne begyndte allerede i foråret 2023. I februar lukkede genbrugsstationen på adressen, og efterfølgende blev 126.000 kubikmeter overskudsjord fra det omkringliggende landskab kørt ind på området. Herefter blev jorden tromlet, inden der blev sået græs og lavet stisystemer.

Der er ikke langt fra landsstævnepladsen og ind til centrum i Vejle. De fem lejlighedstårne "De Fem Søstre" ses i det fjerne. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Ifølge de to arrangører er der særligt én ting, som vil få landsstævnet i Vejle til at skille sig ud fra de mange andre udgaver, der har været i andre danske byer gennem årene. Den tætte geografi. - Vi kan have rigtig mange idrætsgrene og vores festområder tæt på hinanden. Så når man står af bussen nede på banegården, så er der halvanden kilometer, til man står herude midt i landstævneområdet, fortæller Lene Klindt. Krydsbefrugtning En af Mikkel Harritslevs opgaver er også at sørge for, at foreningsliv, erhvervsliv, de handlende og alle de kommercielle aktører får så meget ud af byens værtsskab som muligt. - Placeringen gør, at vi får den her udveksling mellem, at landstævnedeltagerne herudefra (stævnepladsen red.) kommer ind og får oplevet byen, samtidig med at Vejle Kommunes indbyggere får lov til at komme ud og opleve landsstævnet. Så den krydsbefrugtning der sker, den er superfin, siger Mikkel Harritsslev.

I landstævneområdet ved Ny Rosborg skal der blandt andet laves et område, hvor der skal afvikles beachvolley og beachhåndbold, en arena med plads til 10.000 tilskuere, et festareal med madboder og barer samt en rambla, der fører ind til midtbyen i Vejle. Når landstævnet er overstået den 6. juli, kommer området ikke til at stå ubrugt hen. Lidt længere ude i fremtiden er det planen, at det skal blive til den nye bydel, Ny Rosborg.

I fremtiden skal landsstævnepladsen huse bydelen Ny Rosborg. Landsstævnet har været en anledning til at påbegynde nogle af forberedelserne til det. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Meget af det anlægsarbejde som f.eks. stier, der bliver lavet i forbindelse med landsstævnet, er også noget, der skal være en del af den nye bydel. - Vi får synliggjort og aktiveret området herude i forbindelse med de nødvendige anlæg, der skal laves herude til landsstævnet, men som samtidig også skal laves for at byudvikle området. Der kommer nye stier og broer over bækkene herude, siger Vejle Kommunes projektchef på landsstævnet, Mikkel Harritslev.

Foto: DGI

Både Lene Klindt og Mikkel Harritslev er fortrøstningsfulde, hvad tidsplanen angår - også selvom det næste halve år op til stævnet bliver et travlt et af slagsen. - Det er fantastisk, når alt det, vi har planlagt de sidste par år, begynder at få liv, og vi skal til at bygge op, og det skal have vinger. Vi glæder os utrolig meget til om et halvt år, når vi står her og skal åbne landsstævnet, og det hele skal forløses, fortæller Lene Klindt.