De første kvindelige lærere - blev færdige da spanskrør og lussinger var i brug

Når Sonja Udesen Andersen kigger tilbage på sin tid som lærer, så er der også en periode fra begyndelsen af hendes karriere, som hun ikke glemmer.

- Jeg har én gang oplevet at være bisidder, fordi at der var en, der skulle have med spanskrøret. Og så skulle der være en kvinde med. Det var rædselsfuldt, og jeg burde da også have sagt fra, men det gjorde jeg da ikke dengang.

Selvom lærerinder ikke var en helt ny ting i 1960’erne, så oplevede Sonja Udesen Andersen alligevel en smule forskelsbehandling på den første skole, hun blev ansat på. Mændene fik de gode timer, mens kvinderne fik det, som hun betegner, som de lidt mere kedelige fag.

- Men det lavede vi om på, siger hun med et grin.

Vil ikke være lærer i dag

Det var dog ikke det eneste, der blev lavet om på. Selve lærerfaget har ændret sig meget i de år, hvor nu 83-årige Sonja Udesen Andersen var på arbejdsmarkedet.

- I dag er det jo meget hårdt at være lærer. Jeg er meget glad for, at jeg ikke er lærer i dag. Jeg har en datter, der er lærer, og jeg synes, hun har det hårdt.

Hvis vi spoler tiden tilbage til 1957 og den første skoledag for de kvindelige lærerstuderende, så er det bestemt også en dag, som hun husker.

- Det var en kæmpestor oplevelse med alle de her mænd. Det var jo forfærdeligt. Nogle af de der unge mænd synes jo, at det var dejligt, og nogle andre synes, at det var forfærdeligt. Og hos lærerne var det vidst meget delt, siger hun om holdningen til kvinder på Jelling Statsseminarium.