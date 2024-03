De måtte overnatte i en frysende kold container i 3000 meters højde

I Pakistan vil myndighederne ifølge de fem cykelvenner fra Vejle gerne holde styr på, hvor turisterne er.

Derfor blev det besluttet, at de fem vejlensere skulle eskorteres gennem landet af en politipatrulje.

- De vil ikke så gerne have, at en udenlandsk turist tjekker ind på et ikke så fint hotel. Det er dels fordi de gerne vil have, at turister ser en pæn side af Pakistan. De er også hundebange for, hvis der skulle ske en turist noget. Det giver bare dårlig omtale, fortæller Erik Schønwandt.

Efter to døgn med følgeskab af ordensmagten, blev det dog for meget for vennerne, mens de var i millionbyen Multan. De ville selv bestemme, hvor de sov og i hvilke nabolag, de kørte.

- Vi var på cykler, og de var i en normal bil, så lige pludselig tog vi et skarpt sving til venstre, og så kørte vi ad de veje, vi kunne finde, fortæller Mikkel Teller.

- Så var der bare en, der kørte forrest og tog den vej, der så mest tilfældig ud, og så drejede vi bare så hurtigt som muligt igen. Det var en kæmpe labyrint, så det var næsten lige så svært at komme ud igen af de små gader. Men vi så ikke noget til politiet igen, siger Esben Pedersen.