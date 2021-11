Demonstrerende Sandvad-borgere foran Christiansborg: - Han kiggede ikke engang på os

- Mattias Tesfaye, Sandvad siger nej!

Det er slagsangen, som 55 personer fra Sandvad onsdag råbte fra Christiansborg Slotsplads for at gøre opmærksom på sig selv - og for at få udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (A) til at reagere.

Folk fra Sandvad er utilfredse med, at beboerne, der snart flytter ind på Sandvad Centret, måske er tidligere kriminelle.

Derfor drog 25 procent af Sandvads indbyggere, i alt 55 personer, i en fyldt bus mod hovedstaden med et hav af bannere, slagsange, tudehorn og megafoner med et klart formål in mente.

- Vi skal have det her bremset, siger Kirsten Paugan, der er formand for beboerforeningen Sandvad.

Tilbage i august måned fik beboerne og Vejle Kommune at vide, at centeret skulle tage imod asylansøgere med særlige behov. Men i en række artikler bragt af Ekstra Bladet har der været rejst tvivl om, hvorvidt kriminelle også skulle huses i centeret. Og det er der, at beboerne i Sandvad siger nej.