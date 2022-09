Der er stadig håb for nødlidende haller

Svømmehallen i Thyregod Fritidscenter bliver brugt af børn og voksne fra hele oplandet, og hallerne bliver brugt af mange foreninger. Men det kan der blive sat en stopper for, hvis der ikke kommer hjælp udefra.

- Hvis ikke vi får hjælp fra kommunen, bliver vi nødt til at lukke svømmehallen, lyder det fra formand Niels Clemmensen fra Thyregod Fritidscenter.

Idrætscentret bliver varmet op med naturgas, og der bruges 80.000 kubikmeter om året. Et forbrug, der er uoverskueligt med tidens energipriser. Der er derfor dømt krise i Thyregod Fritidscenter, som har ansøgt Vejle Kommune om et ekstra tilskud på to millioner kroner.

Mange har brug for hjælp

Thyregod fritidscenter er dog ikke den eneste idræts- eller svømmehal i kommunen med problemer.

Mindst syv af dem henvendte sig til politikerne og bad om at blive husket i budgetforhandlingerne, der foregik tirsdag. Der blev dog ikke sat ekstra penge af til de nødlidende haller i første omgang.

Det ærgrer 2. viceborgmester Martin Sikær Kristensen (Soc.dem.)

- Det er ikke ordentligt, at vi ikke hjælper, når vi kan. Vi har penge på kistebunden til dårlige tider, og hvis det ikke er nu med en energikrise oven på en coronakrise, så ved jeg ikke, hvornår det skulle være, lyder det fra Martin Sikær Kristensen.

Vil gerne hjælpe

Men ifølge formand for Kultur- og Idrætsudvalget Dan Arnløv Jørgensen (Kons.) er det ikke den manglende vilje til at hjælpe, der ikke satte ekstra penge af til hallerne til gårsdagens budgetforhandlinger.

- Vi bliver nødt til at være forsigtige. Det er så stort det her, at det er svært at håndtere. Der er så mange, der har brug for hjælp. Skal vi betale til alle, så løber vi tør, forklarer han.

Det skal derfor undersøges nærmere, hvordan kommunen kan hjælpe flest bedst muligt.

- Vi har nogle reservepuljer og andre muligheder, som kan komme i spil. Det er dem, som vi nu skal se på, hvordan vi kan bruge, siger han.

Gruppeformændene vil blive indkaldt til møde inden for to til tre uger. Her skal de drøfte, hvad der skal ske.

Holder vejret i Thyregod

I Thyregod Fritidscenter holder formand Niels Clemmensen vejret og krydser fingrer for, at der kommer hjælp til hallen og ikke mindst svømmehallen.

- Jeg blev lige lidt ramt over, at det ikke blev besluttet at imødekomme vores ansøgning i går, men jeg glæder mig over, at de tager det med videre, og at de har tilkendegivet, at de ønsker at hjælpe, siger han.