Derfor bør du være spejder ifølge komikere

Det mener i hvert fald stand up-komikeren Torben Chris fra Give, der er vokset op som FDF'er i sin hjemby.

- I FDF er alle ‘gode nok’, og det havde jeg brug for at mærke som barn. FDF har givet mig rigtig meget på selvtillidskontoen, for det er et sted, hvor man kan gøre det, som man er god til, og ikke mindst det man har lyst til, siger Torben Chris.

Det er dog langt fra selvtillid alene, som han har fået ud af at være FDF'er. Det er alt fra venner og sammenhold til praktiske færdigheder og ansvar.

- Som spejder lærer man konsekvenserne af sine handlinger. Man kan ikke bare sig nej, når der skal skrælles kartofler. Hvis man ikke skræller kartoflerne, så kan de andre ikke få noget at spise, og hvis man ikke tager ansvar, så lykkes gruppen ikke, siger han.