Derfor investerer Lego i nye uddannelser i Vejle

Ifølge Morten Lundsgaard Degn, der er Vice President i Digital Technology i Lego er en af årsagerne, at der er et stigende behov for medarbejdere med de færdigheder, som et kommende it-universitet i Vejle udbyder.

- Vi har rigtig meget brug for digitale talenter og også digitale talenter i fremtiden. Det har vi, fordi digitalisering og teknologi er noget, vi investerer meget i i Lego Group, så det er en strategisk beslutning om, at det vil vi investere mere i, fortæller han.

I Lego har man i dag tre gange så mange digitale medarbejdere, som man havde for tre år siden. Det giver derfor et øget behov for et bedre rekrutteringsgrundlag og vil ifølge Billund-virksomheden også have det i fremtiden.

- Vi vil gerne have en meget stærk intern digital funktion. Derfor kører vi en insourcing-strategi, siger Morten Lundsgaard Degn.