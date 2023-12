Men hvad betyder det egentlig, at kirkeklokkerne kimer, og hvordan adskiller kimning sig fra kirkeklokkernes traditionelle klokkeringning?

Kimning er et festsignal, og det bliver brugt til at markere kirkens højtider som for eksempel juledag, påskedag og pinsedag, ligesom det også bruges til bryllupper.



Det fortæller Erik Kure, der er klokkenist og organist i Sct. Nicolai Kirke i Vejle.