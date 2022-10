Det kører for byens delebiler i Givskud

Mors bil optaget

- Min mor har skiftende arbejdstider, så nogle gange har jeg så taget delebilen, når hun har brugt sin til at komme på arbejde, siger Thomas.

Thomas har overvejet at købe sin egen bil, men har ikke villet ofre så mange penge på det, fordi hans tid i Givskud måske snart rinder ud.

- Jeg regner med at flytte til en større by for at komme hjemmefra, og så kan det jo være, at jeg ikke får brug for en bil, siger han.

Alle, der bor uden for de større byer, ved, at det er nødvendigt at have en bil for at komme rundt. Hvis man så er to eller flere, så kan man få brug for et sted mellem 1,2 og 1,8 biler, men det kan man jo ikke få i almindelig handel.

- Vi har én bil, men det er smaddersmart at have en delebil, så vi ikke skal have en ekstrabil, der ikke bliver brugt det meste af tiden, fortæller den arbejdsløse miljøtekniker, Lotte Rahbek.