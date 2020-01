Det sagde de om Tom Jones i Jelling

Han brød igennem for 55 år siden. Nu er han aktuel i Jelling. 79-årige Tom Jones kendes af næsten alle.

”It’s Not Unusual” strøg til tops på den britiske singlehitlister i 1965. Den fløjsbløde, rå og lidt hæse stemme tilhørte en 24-årig Tom Jones.

Hans tourkalender er stadig den dag i dag fyldt med koncerter, selvom han i dag er 79 år gammel. I maj står han på scenen i Jelling. Ugen efter sin koncert på Jelling Musikfestival 2020 kan han fejre sin 80-års fødselsdag.

TV SYD tog torsdag et smut til Jelling for at spørge hans jævnaldrende om, hvad de siger til dette års hovednavn under den lokale festival.

Samme spørgsmål stillede vi til et par musikelskere, der kunne være hans oldebørn. Hør alle svarene på videoen.

Jelling Musikfestival 2020 finder sted den 28.-31. maj.