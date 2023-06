Det ved vi, og det mangler vi svar på i "kartoffel-sagen"

Hvorfor endte kartoflerne på motorvejen?

- Kartoffeldumpningen er ifølge vognmandens forsvarer et resultat af Folketingets lovforslag om en ny kilometerbaseret vejafgift for lastbiler, der vil gøre det dyrere at køre lastbil i Danmark. Kartoffellæsningen faldt nemlig sammen med dagen, hvor Folketinget gennemførte tredjebehandlingen af lovforslaget, og lovforslaget dermed bliver en realitet fra 2025.

- Til TV SYD siger forsvarer Troels Maglegaard: "Det, der går min klient på, er, at det er så svært for politikerne at forstå, at den del af vognmandsbranchen, der har med landbrug og fiskeri at gøre, som han repræsenterer, bliver særligt ramt af den nye lovgivning. Det er sværere for ham at sende regningen for afgiften videre til forbrugeren end andre vognmænd".

- Kritikken blandt vognmændene har været stor, siden det kom frem, at regeringen ønsker at lastbiler fra 2025 skal betale omkring 1,3 kroner per kørt kilometer. Et lovforslag, der tidligere har fået lastbilchauffører til at demonstrere ved at blokere flere trafikale knudepunkter i landet.