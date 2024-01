DGI har nye lokaler på plads og flytter landskontor til Vejle

- Vi er rigtig glade for, at der nu er en afklaring omkring flytningen af DGI’s landskontor, ikke mindst for DGI’s medarbejdere, der kan se frem til gode og tidssvarende forhold med flere mødelokaler og fleksible indretningsmuligheder, udtaler Søren Hjørlund, der er direktør for stabsfunktionerne i DGI.



De nye lokaler er købt af PFA. Overtagelsen galdt fra 1. januar 2024. Flytningen finder dog først sted i slutningen af 2025, da de nye bygninger skal renoveres og ombygges - både indvendigt og udvendigt.

Der skal blandt andet laves flyttes en elevator og sættes nye vinduer i.