DGI sælger landskontor i Vingsted

Ifølge DGIs egne beregninger vil en flytning betyde, at minimum otte ud af ti medarbejdere får kortere transporttid til arbejde. Dertil kommer, at den kollektive trafik bliver et reelt alternativ til bilen.



- Vi vil ligge i gåafstand til banegården, for i dag er det nærmest nødvendigt at have bil for at arbejde hos os, fortæller han.

Tilhørsforholdet til Vejle Kommune er nedfældet i organisationens vedtægters paragraf tre, hvor der står, at DGIs hjemsted er “Vingsted, 7182 Bredsten, Vejle Kommune”.

- Det skal vi naturligvis have vores årsmødets opbakning til at ændre, når det bliver aktuelt, siger direktøren.

Satser ikke på prestigebyggeri

I Vingsted er DGIs landskontor fordelt på to adresser med økonomi- og it-afdelinger i en lejet ejendom tæt på hovedkontoret samt deres egen bygning.

- Det er heller ikke optimalt at dele sig på to adresser, så derfor vil vi gerne bo på én adresse i fremtiden. Samtidig er vores tilknytning til Vingsted Centeret (Vingsted Hotel- og Konferencecenter, red.) blevet mindre med årene, siger Jens Otto Størup, som dog ikke kan sige noget konkret om tidshorisont for flytning eller eventuelle byggeplaner.

- Vi gør ikke krav på et prestigebyggeri. Vi kan fint bo til leje med andre, for vi har ikke brug for så mange kvadratmeter længere, siger han og tilføjer:

- Der kan dog gå nogle år endnu, inden vi flytter, for vi sælger ikke til enhver pris.

Hovedbestyrelsen godkendte i oktober sidste år, at der kunne lægges planer om en flytning fra Vingsted, hvorefter det blev meldt ud til medarbejderne.