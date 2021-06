DM i cykling bliver trafikal generalprøve på næste års Tour de France

Stor rejseweekend

I dagene fra onsdag den 29. juni til søndag den 3. juli 2022 skærer tre Tour-etaper sig gennem landet fra København til Sønderborg. Samtidig afvikles blandt andet Roskilde Festival og DGI Landsstævnet i Svendborg. Derudover er det den store udrejseweekend i forbindelse med sommerferien.

- Alt dette kommer til at stille vores data og vores kanaler til trafikinformation på en kæmpe prøve. Derfor bruger vi det kommende DM i Give til at sikre, at vi via vores kanaler vil være i stand til at give trafikanterne den bedst mulige trafikinformation og dermed mulighed for at planlægge i forhold til afrejsetidspunkt, rute og transportform, forklarer Stine Bendsen.

Via navigationstjenester som TomTom, Krak og lignende orienterer bilister sig om trafiksituationen, og Vejdirektoratet kan dele data med disse aktører. Det er denne deling af trafikinformationsdata til trafikanterne, der skal afprøves i Give.

Testen sker i samarbejde med Vejle kommune.

DM-ruten går fra Give ind til Vejle via Jelling, hvorefter feltet blandt andet kører forbi Tørskind Grusgrav og Jellingpigens grav på vej tilbage. DM begynder torsdag i denne uge og fortsætter til søndag. I de dage er mange veje omkring Give og Vejle påvirket af arrangementet.

Derfor skal trafikanterne holde sig orienteret via mobil, radio, gps eller bilens navigationsanlæg.