Dna-spor sender 29-årig mand i fængsel for gamle voldtægtsforsøg

Den dømte blev tidligere i år afsløret ved en tilfældighed, da han som sigtet i en helt tredje sag skulle aflevere en dna-prøve.

Han har hele tiden nægtet sig skyldig og ankede på stedet dommen til landsretten.

På baggrund af dna-spor fandt byretten imidlertid den 29-årige skyldig i to voldtægtsforsøg begået i Vejleområdet i henholdsvis marts 2012 og oktober 2018.

I 2012 blev kvinde trukket ind i en baggård i Vejle tidligt om morgenen. Hun blev holdt fast, og en mand forsøgte at voldtage hende.

Seks år senere - i oktober 2018 - blev en 18-årig kvinde voldtaget, da hun havde prajet en vogn, som hun antog for at være en taxa, til at køre sig hjem til bopælen syd for Vejle.

Kvinden blev taget op af "taxaen" i Vejles forlystelseskvarter ved Dæmningen.

- Hun bad om at blive kørt til sin adresse, og vognen kørte derefter mod syd ud af byen ad Koldingvej mod Højen. Da hun var næsten hjemme, standsede chaufføren bilen, og voldtægten fandt sted, sagde vicepolitiinspektør Carsten Thostrup fra Sydøstjyllands Politi til TV SYD den gang.

Trods ihærdig efterforskning måtte politiet henlægge begge sager.

Men da en nu 29-årig mand tidligere i år afgav sit dna, da han blev sigtet i en helt tredje sag, fandt politiet et match med det fundne ved de to overgreb - og det fældede altså den nu dømte mand.