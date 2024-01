Dømt mand på fri fod overfaldt ung kvinde

Sidst på eftermiddagen, på anden juledag, var en 20-årig kvinde offer for et brutalt overfald i Vejle.



Ifølge retsbogen fulgte en 25-årig mand efter kvinden ned i en vaskekælder, hvor han slog, sparkede og trampede på hende, mens hun lå værgeløs nede på gulvet. Den unge kvinde brækkede næsen og fik en svær hjernerystelse med blødninger i hjernen.

Allerede i september blev manden ellers dømt for grov vold og dødstrusler i andre sager, og dommen var anbringelse på en institution. Alligevel var han altså på fri fod anden juledag, tre måneder efter.

Minder om Field's

Forløbet frustrerer Carsten Hove, som var forsvarer for manden ved retssagen i september.

- Jeg var rystet, da jeg hørte, at han siden har overfaldet den stakkels kvinde. For han burde jo ikke være på fri fod. Systemet har kendt ham i mange år og burde have grebet ind for længst og i hvert fald efter dommen, siger Carsten Hove.



Han tænker tilbage på tragedien i indkøbscentret i Field's i juli 2022 i København. Her mistede tre mennesker livet, da en anden psykisk syg mand skød vildt omkring sig med en riffel. Senere kom det frem, at gerningsmanden var blevet afvist i det psykiatriske system.

- Det her minder mig om Field's. For også i voldssagen fra Vejle har vi at gøre med en mand, som har tvangstanker om at slå nogen ihjel. Så er det helt vildt, at man ikke greb ind hurtigere, siger Carsten Hove.