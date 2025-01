Drabsmand fra Vejle var utilregnelig

Af Helle Eriksen Udgivet 21. jan

Onsdag kan Danmark få sin første brandhund af racen labrador, men der er særligt én ting, der udfordrer den unge hund forud for prøven.

Han er ikke selv klar over det, men 18 måneder gamle Anton står til at blive dansk politis første labradorbrandhund. Han springer glad rundt, da hundefører Claus Worsøe lukker ham ud af bagklappen på sin bil.

Jeg er ikke bekymret, men jeg er altid nervøs Claus Worsøe, kriminaltekniker, Nationalt Kriminalteknisk Center Vest

Det er træningsdag og tid til at pudse færdighederne af inden den store prøve. - Jeg er selvfølgelig mest nervøs for, om han består. Jeg kan godt leve med, at han ikke går så pænt under den del af prøven, der handler om lydighed, men han skal kunne finde brændbare væsker, siger Claus Worsøe, der er kriminaltekniker og hundefører ved Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) i Fredericia.

Nationalt Kriminalteknisk Center holder til i både Ejby ved København og Fredericia. De ansatte er kriminalteknikere, der hjælper politikredsene ved større forbrydelser som drab, drabsforsøg, voldtægter og påsatte brande. Foto: Tais Tullin, tvSyd

Han og hans kolleger bliver kaldt ud, når der sker alvorlig kriminalitet som drab, voldtægter og påsatte brande, og når landets politikredse har brug for særlige ekspertiser i efterforskningen. Claus Worsøe og hans hund har specialiseret sig i at finde væsker, der kan være blevet brugt til at påsætte en brand. De kan blive kaldt ud til hele landet og hjælper også til ved større forbrydelser i Grønland og på Færøerne.

Schæferen Aske har været Claus Worsøes faste makker i over fire år. Hvis Anton består prøven, skal Claus Worsøe skille sig af med Aske, og han er lige nu ved at finde et egnet sted til ham. Foto: Tais Tullin, tvSyd

Der findes kun to brandhunde i landet, og lige nu er de begge to schæfere. Claus Worsøes er den ene, men hvis Anton består, afløser han schæferhunden Aske, der har været Claus' faste makker i lidt over fire år. - Labradoren er nemmere at have med rundt på grund af størrelsen, og den bliver heller ikke lige så stresset af køreturene, og så er min erfaring indtil videre, at Anton finder de samme ting som Aske, siger Claus Worsøe om forskellen på de to racer. Risikoen er kassering Til dagens træning lægger Claus Worsøe forskellige væsker ud i ruinbyen ved Beredskabscenter Gudsø udenfor Fredericia. Han udfordrer den unge labrador ved at dryppe en af væskerne på et algeramt halvtag. - Når terrænet skråner eller er glat, skal hunden bruge rigtig meget energi på at holde balancen og koncentrere sig om at være der, forklarer Claus Worsøe. For at han er tilfreds med søgningen, skal Anton markere indenfor et område på størrelse med en femkrone.

Nationalt Kriminalteknisk Center Vest Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) hører under NSK - National enhed for Særlig Kriminalitet.

NKC fordeler sig med ansatte i NKC Øst i Ejby udenfor København og NKC Vest i Fredericia.

Kriminalteknikerne i NKC hjælper politikredsene i sager af alvorlig karakter som drab, drabsforsøg, voldtægt og påsatte brande.

Det er også NKC, der hjælper i Grønland og på Færøerne i større sager.

NKC Vest huser over 30 ansatte med fagspecialer som blodstænkanalyse, brandhunde, lys/kemi, opgravning af lig og bombe/sprængning. Fold ud

Trods det udfordrende underlag, viser Anton, at han er ved at være klar til prøven. Ud for den plet, hvor Claus har dryppet væske, står Anton stille og peger snuden direkte på området. - Det er godt! Var du lige skarp der? Det var flot. Dygtig, lyder roserne til labradoren. Dagens træning går godt, men der er ét punkt, hvor Claus Worsøe skal have pudset den livlige labrador lidt mere af. - Vi har nogle lydighedsøvelser, hvor jeg skal vise, at jeg har kontrol over min hund. At hunden kan gå pænt på plads og frem i venstre side, og det må jeg jo tage på min kappe. Det har jeg ventet for længe med at træne. Han er ikke så supergod til det, som jeg gerne vil have, fortæller Claus Worsøe.

22. januar skal Claus Worsøe og Anton til prøve, og her vil det vise sig, om Anton består og dermed bliver godkendt brandhund. Foto: Tais Tullin, tvSyd

Da tvSyd møder ham, er der stadig halvanden måned til prøven. Hvis alt går vel, bliver Anton Danmarks første brandhund indenfor sin race den 22. januar. Lykkes det ikke, kan Claus Worsøe og Anton få en ny chance for at bestå, men i sidste ende kan risikoen være, at Claus må kassere ham og begynde forfra med en ny hund. - Jeg er ikke bekymret, men jeg er altid nervøs. Der er nogle af øvelserne, hvor der er plads til småfejl, men jeg vil selvfølgelig gerne have, at han gør det godt. Når man kun er to brandhunde til at dække hele kongeriget, så synes jeg, det er vigtigt at komme godt i mål, siger han.