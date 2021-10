Drikkevand i fire kommuner er forurenet med farlige flourstoffer

Fire vandværker i Syd- og Sønderjylland har konstateret PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS i for høje mængder i én eller flere af deres drikkevandsboringer.

PFAS-stoffer er kendt for at være kræftfremkaldende og for at påvirke immunforsvaret, og derfor har Miljøstyrelsen for nyligt sænket grænseværdien for, hvor mange PFAS-stoffer, der må være i drikkevand fra 100 nanogram til blot 2 nanogram pr. liter vand.

Toppen af isbjerget

Den nye oversigt fra Danske Vandværker viser, at PFAS-stofferne er fundet i 65 boringer på landsplan. I 38 af disse boringer ligger mængden af PFAS over den nye grænseværdi, som ventes at træde i kraft fra årsskiftet.

Men det kan nemt vise sig kun at være toppen af isbjerget.

Hvor mange boringer, der reelt er forurenet med PFAS-stoffer på landsplan er nemlig uvist.

Der findes cirka 5000 vandboringer i Danmark, men langt fra alle er testet, da tests for PFAS-stoffer indtil videre ikke er en del af det obligatoriske testprogram, sådan som for eksempel pesticider er.