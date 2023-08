Drikkevandsbøvl er nået til ny by - borgere i Give skal nu koge vandet

Vojens har i et par uger bakset med skidt i drikkevandet, som har tvunget borgere til at koge vandet, inden det indtages.

Nu er bøvlet nået videre til en anden by. Omkring 210 husstande i Give fik mandag en anbefaling om at koge vandet.

Det oplyser Vejle Kommune på deres hjemmeside.

Husstandene hører under Grønbjerg-Langelund Vandværk. Mandag påviste en vandprøve en enterok per 100 milliliter, og nu skal to prøver i træk uden fund af bakterien sørge for, at borgerne i området kan bruge sit vand på normal vis igen.

Formand for Grønbjerg-Langelund Vandværk, Søren Søndergård, håber på, at der er tale om en fejlprøve. I sine 12 år i spidsen for vandværket, har han ikke før oplevet problemer, som det ser ud nu.

- Vi har foretaget nye vandprøver i dag, men tiden går langsomt, indtil svarene kommer, siger han.

Risikoen for at blive syg ved indtagelse af drikkevandet er lille, men det opfordres til at kontakte egen læge, hvis man føler sig dårlig.