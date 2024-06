Mary bliver søndag morgen budt velkommen af 8-årige Johanne, hvis far fik et slagtilfælde for to år siden, og hun er derfor blevet en del af Hjernesagens fællesskab for børnepårørende i Horsens.



Tilbuddet er for børn mellem 8 og 13 år, hvor de får et forløb, hvor de kan få støtte til at forstå de forandringer en hjerneskade kan medføre i en familie.



Forløbet er gratis, da det er økonomisk støttet af Jelling Musikfestival med 100.000 kr.