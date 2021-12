Duran Duran bliver hovednavn igen igen

Forsanger Simon Le Bon har i over 40 år sunget “Hungry Like The Wolf” og "Ordinary World” ud fra alverdens scener, og sidst i maj kommer det til at ske fra den store scene på Jelling Musikfestival foran 35.000 mennesker.



Allerede sidste år offentliggjorde festivalen det britiske band som dens internationale hovednavn, men på grund af aflysninger af festivalen to år i træk kommer Duran Duran først til at spille i Jelling i år.

- Vi har holdt en god dialog med bandets management de seneste to år og har hele tiden drømt om at få lov til at præsentere Duran Duran igen. Derfor er offentliggørelsen en forløsning, og vi glæder os til at opleve bandets kæmpeshow på Store Scene i Jelling, siger festivalleder Lars Charlie Mortensen i en pressemeddelelse.

Bandet har i år udgivet det anmelderroste album “Future Past” 40 år efter deres gennembrud i starten af 1980’erne. Bandet har haft en imponerende karriere med mere end 100 millioner solgte albums, 18 amerikanske hitsingler og 21 britiske Top 20-sange.