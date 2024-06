Dyre regninger går ud over elitesvømmernes præstationer

Det forklarer Søren Juel, der er formand i Vejle Svømmeklub.

Han og cirka 50 andre frivillige var over weekenden med til at arrangere et kombineret klubmesterskab og sponsorstævne i Vejle Svømmeklub.

Her skulle der samles penge ind til klubkassen - som blandt andet skal bruges på at hjælpe med at finansiere nogle af klubbens elitesvømmers stævneomkostninger.

- Det ender med at blive sporten for de få, fordi det er så dyrt. Og det er lidt sjovt, for jo bedre de gør det, jo større er omkostningerne også. Det er bare en præmis, man skal forholde sig til.