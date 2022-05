Ecco-sag får konsekvenser for konservativ ordfører

- Hvis nogle tror, at jeg laver profit på at sælge sko i øjeblikket, så må jeg desværre skuffe dem. For Holst Sko kører lige nu med et underskud. Ecco udgør dog en meget stor andel af vores omsætning, og det vil derfor betyde fyringer af medarbejdere, hvis Ecco fjernes fra hylderne, fortæller han.

Niels Flemming Hansen fortæller, at hans andel af et eventuelt overskud fra salget af Ecco-sko går til Ukraine.

- Jeg har meddelt ejerkredsen i Holst Sko, at min andel af et eventuelt overskud fra salg af Ecco-sko går direkte til Ukraine. Som minimum for indeværende regnskabsår. Jeg ejer 40 procent af Holst Sko, hvorfor det ikke alene er min beslutning, hvilke produkter der er på hylderne. Jeg er desuden ikke en del af Holst Skos daglige drift, fortæller Niels Flemming Hansen, som - ud over forsvarsordfører - er sit partis beskæftigelsesordfører, transportordfører og landdistrikts- og ø-ordfører.