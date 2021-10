Efter 15 kilometer kø og timelange forsinkelser bliver bro-fuge alligevel repareret om natten

Det er en fuge i broen over Vejle Fjord, der ved et rutineeftersyn viste sig at være beskadiget, så den kunne være til fare for især tunge køretøjer i ydersporet i sydgående retning.

Tirsdag morgen skønnede Vejdirektoratets folk på stedet, at det var nødvendigt straks at spærre yderste højre spor i sydgående retning.

Det førte til total trafikalt kaos på både motorvejen og på de øvrige veje omkring Vejle det meste af tirsdagen.