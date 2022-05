Efter 33 år ved roret venter et svært farvel

Når musikken slukker, og det sidste fyrværkeri er skudt afsted, takker Lars 'Charlie' Mortensen af som festivalsdirektør for Jelling Musikfestival.

- Det er meget mærkeligt, vil jeg sige. Jeg har det ligesom CV Jørgensen skrev en sang engang: 'Intet varer evigt, snart er sommeren forbi, er det så mærkeligt, man går og er lidt underlig indeni?', siger Lars 'Charlie' Mortensen.

33 år er det blevet til.



- Jeg har nydt alt den kærlighed, jeg har fået. Der er så mange gode mennesker, der har lavet det her sammen med mig, siger han.



Et sidste nummer

Festivalens sidste dag bød på en helt særlig optræden. Lars 'Charlie' Mortensen spillede op til dans og historier.

- Det var fantastisk, for der var fuldt hus i Søpavillionen, og jeg kunne se på folk, at de var glade, og jeg blev helt rørt. Det var stort, siger han.

Han var på plakaten til den første festival i 1989, men da ét bandmedlem skulle have en ny hofte og et andet have fikset ribbenene, måtte der gå 33 år, før han fik sin debut på festivalen.