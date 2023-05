Som de øvrige deltagere i den syvende sæson har Christian Hjort også tidligere været med. Det var i programmets første sæson, hvor han blev nummer to.

I forbindelse med sejren i syvende sæson kom hans kone og to børn for at overbringe ham nyheden.

- Det er den bedste måde at forlade vildmarken på - sammen med min elskede familie, fortæller han til Vejle Amts Folkeblad.