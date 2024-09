Efter historiske oversvømmelser - tirsdag morgen begynder udgravning af å

Af Charlotte Sølvsten Udgivet 30. sep

Efter Vejle fredag oplevede de værste oversvømmelser i midtbyen nogensinde, begynder kommunen tirsdag morgen med at rette Omløbsåen ud, så vandet i åen flyder med mindre risiko for oversvømmelse.

Endnu en gang flød vandet i Vejles gader ved fredagens voldsomme regnvejr. Boliger og butikker blev ramt af massive oversvømmelser, og flere veje blev omdannet til små floder. Det er tredje gang på 12 måneder, at Vejle oversvømmes. En situation kommunen politikerne indrømmer er uholdbar. Derfor har de på et udvalgsmøde mandag besluttet, at man begynder det planlagte arbejde med at fjerne sandaflejringer samt udretning af åen, der løber gennem byparken.

- Vi begynder i morgen med gravemaskinerne i byparken, så åen bedre kan lede den megen vand, når de store mængder regn falder, siger formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget, Søren Peschardt, (A). - En fejl arbejdet ikke er sat i gang tidligere Oprensning og udretning af Omløbsåen har været besluttet planlagt længe. Faktisk siden oversvømmelsen den 6. februar i år, hvor udvalget afsatte udvalget ekstra midler til oprensning af Omløbsåen gennem Byparken. Ifølge dagsordenen for udvalgsmødet er den oprensning planlagt til oktober-november måneder. Men arbejdet er ikke blevet sat i gang i tide. Og det er en fejl, siger Søren Peschardt, for projektet har fået 4 millioner kroner til projektet. - Jeg har spurgt embedsmændene, hvorfor det har trukket i langdrag med at få begyndt på arbejdet, og svaret er, at man ikke har prioriteret opgaven i så høj grad, som det nu viser sig at være nødvendigt. Og os politikere har heller ikke fulgt op på sagerne. Men det bliver der nu, lyder det fra formanden for Klima-, Natur- og Miljøudvalget.

Søren Peschardt, (A), er formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Vejle Byråd. Fotoarkiv. Foto: Kjeld Friis

Søren Peschardt understreger, at udretningen og oprensning af omløbsåen i byparken, kun er en lille del af det større arbejde, kommunen også skal i gang med for i fremtiden at forhindre så voldsomme oversvømmelser i midtbyen som det skete fredag. - Jeg er nødt til at understrege, at oprensning af sand og udretning af åen ikke løser problemet med vand i midtbyen, hvis der skulle falde lige så meget regn som i fredags. Men det er første skridt på vejen, og den helt store opgave bliver at løse vandproblemet udenfor byen, så der ikke kommer så meget vand ned i selve midtbyen, når det regner kraftigt. Naturbeskyttelsesregler og lodsejere forhindrer effektiv indsats Søren Peschardt og klimaudvalget vil have sat gang i planerne om, at store vandmængder skal holdes tilbage på marker og enge oppe ved Grejs Å.

- Vi har flere steder klar, hvor vi kan parkere store mængder regnvand, men desværre har nogle lodsejere ikke villet være med. Nu kontakter vi dem igen, for at se om vi ikke kan overtale dem til at lægge marker eller enge til. Og vi har også bedt embedsmændene at pege på en tre fire andre mulige lodsejere, som vi kan spørge, for det er nødvendigt at vi får gang i det arbejde. Det er det, som vil kunne rede byen for de værste oversvømmelser i fremtiden, lyder det fra den kommunale klimaformand.