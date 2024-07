Efter kæmpe hæklesucces ryster hun ikke på hænderne

- Jeg havde slet ikke forestillet mig, at den ville blive så populær. Jeg har lavet opskrifter på masser af bøllehatte, som jeg også sælger. Men den her slår alt.

- Til min fødselsdag købte min mor 50 nøgler mayflower bomuldsgarn til mig, og så lærte jeg mig selv at hækle via YouTube-videoer.

Hækling skal være levevej

Nu vil hun leve af sine kreative evner.

- Jeg vil fortsætte hækleeventyret og tænker lige nu på at lave en bog med hækleopskrifter til unge, der lige er flyttet hjemmefra. Her skal der være opskrifter på puder, karklude, viskestykker, bordskånere osv. Noget alle unge har behov for, når de flytter hjemmefra, fortæller Dina Lea Bay, der lige er flyttet for sig selv med sin kæreste.

Er du ikke bange for, at kunderne forsvinder, når EM-rusen har lagt sig efter sommeren?

- Nej, det bekymrer mig slet ikke. Ind til videre har jeg kunnet få en indtægt ud af det, og lige nu giver de 200.000 kroner fra EM-hatten mig arbejdsro, så jeg kan være kreativ et pænt stykke tid. Så tager vi den derfra.

Dina Lea Bay har dog én uddannelse i tankerne, hvis hun skulle skifte mening. Nemlig at søge ind på designskolen i Kolding.

- Det er slet ikke noget, jeg forestiller mig skal være nu her, men det kunne være spændende. Og hvis det bliver, så skal det være via kvote 2, da man skal have 11,7 for at blive optaget på designskolen, og jeg har et snit på 10,3.

Dina Lea Bay arbejder mest i bomuldsgarn, hvor bæredygtighed betyder meget for den unge designer. Så hun går ofte på garnjagt i genbrugsbutikker.

- Desuden er jeg begyndt at arbejde med garn lavet af plastikflasker. Det gjorde jeg blandt andet i forbindelse med et streetart-projekt i Vejle midtby. Jeg har også prøvet at lave noget i up-cycklet T-shirts. Den slags vil jeg kigge meget mere ind i, når jeg arbejder, lyder det fra den målrettede designer.