Efter knivdrab: Efterlyst 18-årig fængslet

Den 18-årige drabssigtede blev kort efter knivstikkeriet opsøgt af tre unge og holdt som fange og mishandlet på en adresse i Vejle i en form for selvtægt.

Sydøstjyllands Politiet mener, at den 18-årige, der nu har meldt sig selv, var en af de tre, der var med til at tilbageholde og mishandle den 18-årige formodede drabsmand.

Derfor blev den 18-årige mand fra Vejle onsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding kl. 12.30 som sigtet for frihedsberøvelse af den 18-årige formodede drabsmand.

Nu er han blevet varetægtsfængslet de næste 14 dage.

En 21-årig mand er allerede blevet sigtet og varetægtsfængslet for at have deltaget i frihedsberøvelsen.

Efterlyser vidner

I forbindelse med den fortsatte intensive efterforskning af selve knivdrabet efterlyser Sydøstjyllands Politi eventuelle yderligere vidner.



Det er særligt vidner, der har været til stede og kan have set noget i området omkring Volmers Plads, Nørretorv og Kalkbrænderivej i Vejle i tidsrummet fra fredag klokken ca. 23.30 til lørdag klokken ca. 01.30, der efterlyses.

Folk, der var i området i det nævnte tidsrum, opfordres til at kontakte Sydøstjyllands Politi, da alle henvendelser kan være relevante og værdifulde for efterforskningen.