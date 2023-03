Efter længere forhandlingsforløb begæres friplejehjem konkurs

Det står klart, efter at bestyrelsen onsdag middag udsendte en pressemeddelelse, hvor de netop bekræfter, at de har indgivet en konkursbegæring.

Ifølge pressemeddelelsen skyldes det, at det ikke hænger økonomisk sammen at drive plejehjemmet. Herunder forklarer bestyrelsen, at den takst, som Vejle Kommune betaler for at have en beboer boende, ikke rummer mulighed for at have ledige boliger på friplejehjemmet - hvilket man netop har haft i Gadbjerg i en periode.

Konkursbegæringen kommer efter et længere forhandlingsforløb med Vejle Kommune.