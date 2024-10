Efter livsomvæltende ulykke fandt han vejen i livet

M Af Martin Riber Jakobsen Udgivet 13. okt

Da Richard Andersson var 14 år, mistede han synet i en fyrværkeriulykke. Da han skulle lære at gebærde sig som blind, kom musikken ind i hans liv, og i dag har han arrangeret sin hidtil største turne.

Gennem oktober drager jazztrioen Winther, Andersson og Watts på tour, som bringer dem over Island, Norge, Spanien og Tyskland. Richard Andersson fra Daugård nær Vejle udgør en tredjedel af trioen. Han har arrangeret tournéen og lever af musikken. At det har ladet sig gøre, er ikke en selvfølge. Som 14-årig blev Richard ramt af en livsændrende ulykke. - Det var en nytårsfest på Vejlefjordskolen den 26. januar i 1997. Jeg havde krudt til overs fra nytår, som jeg samlede til en bombe. Så alt blev puttet i en glasbeholder med tape over. - Da jeg prøvede at antænde den første gang, skete der ikke noget. I andet forsøg kunne jeg ikke se, om lunten var antændt. Jeg gik tættere på, og så sprang den lige foran mig, fortæller Richard Andersson.

En ung Richard Andersson. Privatfoto.

Med store glasskår i hvert øje røg han på sygehuset. Først blev han opereret i Vejle, dernæst sendt videre til Rigshospitalet, der heller ikke fik glasskårene ud. Derfor fandt han sig selv i Køln, der har specialister i øjenoperationer, men nethinderne var smadret. - Lægerne på Rigshospitalet sagde, at jeg nok ville få en dyb depression, efter at have fået et omfattende handicap. Men det har jeg faktisk aldrig fået. Jeg var kun ked af, at jeg havde gjort min mor ufatteligt ked af det. - Allerede en måned efter ulykken, fik jeg besøg af rådgivere fra blindeinstituttet, som fortalte om mine muligheder for at lære alle de ting, jeg nu skulle lære igen, beretter Richard om perioden efter ulykken.

Hvem er Richard Andersson Richard Andersson er 42 år gammel og bor i dag på Amager med sin kone og fire børn. Han er opvokset i Daugård nær Vejle, hvor han boede frem til 2002. Richard spiller i forskellige bandkonstellationer, underviser på Syddansk Musikkonservatorium og har sit eget pladeselskab ved navn Hobby Horse Records. Uddannet fra: Musikalsk grundkursus (MGK), Kolding Syddansk Musikkonservatorium (dengang Det Fynske Musikkonservatorium), rytmisk linje, Odense Manhattan School of Music, Master of Musik, New York Det Rytmiske Musikkonservatorium, solist, København Fold ud

Mødet med blindeinstituttet har betydet, at Richard Andersson fandt sin vej i livet, og i dag lever af musikken. Lærte musik som blind På Instituttet for Blinde og Svagtsynede i Hellerup skulle Richard omstille sig til et helt nyt liv, hvor han skulle lære at gå med blindestok, læse blindeskrift og spise med bestik på ny. - Men jeg kunne også gå til musik, så jeg tog min mors gamle guitar med og begyndte at spille. Det viste sig, at jeg var god til at lære udenad, som man skal som blind, og så voksede drømmen.

Fyrværkeriulykker i Danmark Ulykkes Analyse Gruppen kortlægger antallet af fyrværkeriulykker. For datoerne 31/12 og 01/01 ser antallet af skader i forbindelse med fyrværkeri, der har medført akut sygehuskontakt i Danmark ud, således: 2018/19: 30 alvorlige og 195 øvrige skader 2019/20: 27 alvorlige og 195 øvrige skader 2020/21: 25 alvorlige og 140 øvrige skader 2021/22: 24 alvorlige og 150 øvrige skader 2022/23: 36 alvorlige og 159 øvrige skader Kilde: Odense Universitetshospital Fold ud

Som 17-årig formåede Richard at blive optaget på Musikalsk Grundkursus (MGK) i Kolding. Et forstadie til konservatoriet, hvor man uddannes til musiker. På MGK forenede han sig med kontrabassen, som blev fast følgesvend. - Vi er så heldige i Danmark, at alle os, der har brug for hjælp, kan få det. Jeg har fået stor hjælp fra assistenter og min kone Anne, som også er musiker, til livet og musikken. Den hjælp bragte ham videre på musikkonservatoriet i Odense. Her måtte han sande, at der var store udfordringer som blind. - På konservatoriet var jeg med i big bandet, hvor man skal lære mange noder. Det var en kæmpeudfordring at lære dem udenad. Men det kunne lade sig gøre, hvis man kæmpede nok, reflekterer kontrabassisten. Efter ihærdigt arbejde overkom Richard udfordringen, uddannede sig videre i USA og senere blev han i København uddannet solist. - Kronen på værket Selvom man var talentfuld og uddannet musiker, væltede opkaldene og tilbuddene om at spille ikke ind. - Man måtte selv ringe, og det måtte jeg lige lære. Derefter begyndte jeg at sætte koncerter op, finde spillesteder og søge midler til koncerter, fortæller Richard. På den måde begyndte musikken at spille for den jyske musiker, der sideløbende underviste i musik, ligesom han i 2015 stablede sit eget pladeselskab på benene. - Blindheden har ikke sat en stopper for at leve. Jeg vidste fra start, at jeg skulle videre og at tingene skulle lykkes. For to år siden begyndte ideen om at samle en trio bestående af ham, pianisten Carl Winther og den verdenskendte amerikanske jazztrommeslager Jeff "Tain" Watts, som han mødte under et musikkursus for år tilbage.

Fra venstre Carl Winther, Richard Andersson og Jeff "Tain" Watts. Foto: Richard Andersson