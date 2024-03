Efter måneder med gråd og appel, blev hendes livsværk skånet

For tilbage i september besluttede et flertal i Teknisk Udvalg i Vejle Kommune at opsige lejeaftalen med Karins Pølsebod, der ellers har har haft hjemme på Boulevarden i Vejle de sidste 36 år. Den 1. april skulle vognen have været fjernet.

Men ikke alligevel.



Fornyligt fik Annedorthe Staun Jensen og kæresten Daniel Lolk underskrift på, at Karins Pølsevogn får lov til at leve. Den skal bare lige rykkes 25 meter.

Tæt på ligger nemlig et grønt anlæg, som skal være pølsevognens nye hjem. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

- I den sidste uges tid er der sket mere end på to år. Så snart vi får den endelige dato, er vi klar til at afmontere vognen på den plads, den har i dag. Så skal den løftes på plads og monteres på den nye plads, siger Daniel Lolk til avisen.



Du kan læse mere om sagen om pølsevognen i artiklen nedenfor.