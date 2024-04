Efter massiv regn nærmer kommune sig rekordhøje udgifter

Bemandingen bliver sat ind, når direkte akutte hændelser opstår som følge af kraftige regnmængder. Men højvandsvagten bruger yderligere midler til forebyggelse, opdateringer af beredskabsplanen og reparationer efter oversvømmelser.

Så udgifterne til håndtering af vandmængderne er formentligt langt højere.

Udgifterne presser ikke kommunekasserne

Borgerne i Vejle skal ikke være bekymrede for, om kommunen ikke har råd til at drive slusen optimalt ifølge formanden for Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune, Søren Peschardt (S).

- Hvis ikke vi havde haft slusen, havde beløbet været af en helt anden størrelse, som borgerne i Vejle midtby, skulle betale på baggrund af klimahændelser, siger Søren Peschardt.