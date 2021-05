Efter overlevelse: Vejle Boldklubs træner smutter

For første gang i dette årtusinde lykkedes det Vejle Boldklub at blive i superligaen. Næste sæson i Danmarks bedste fodboldrække bliver dog uden cheftræneren, der klarede overlevelse.

– I denne sæson er Vejle Boldklub og Constantin Gâlcã kommet i mål med den første overlevelse af den første sæson i 3F Superligaen siden år 2000. Det er en flot bedrift, og han efterlader et stærkt fundament og et mere professionelt setup i Nørreskoven, end da han kom hertil. Constantin Gâlcã har medbragt et fokus og nogle værktøjer, der rækker ud over trænerperioden i Vejle Boldklub, og for det fortjener han stor respekt og kredit, fortæller direktør i Vejle Boldklub, Henrik Tønder.