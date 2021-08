Efter overvældende opbakning på sociale medier i maveblusesag: - Det er helt vildt fedt, at der er kommet så mange støttende reaktioner

Fra politisk side har Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen (V), også udtalt sig. Det gjorde han torsdag morgen til Radio4.



- Jeg hilser meget velkomment, at man får taget den her debat i folkeskolen, men jeg tror, det kan blive et problem, når man laver et forbud på den her måde, sagde han.

Blandede reaktioner på sociale medier

Reaktionerne på de sociale medier har dog ikke kun været positive. I mange af kommentarfelterne på de støttende opslag er der også mange, der er uenige. Men det rører ikke Tilde Fogh Skovlyst.

- Der er selvfølgelig også nogle, der har en anden holdning end min, men det, synes jeg, er helt okay, og jeg har heldigvis mødt flest positive reaktioner, siger hun.

Hun er meget positiv overfor, hvordan hendes holdning er blevet modtaget.

- Jeg synes, det er fantastisk, at der er så mange, der tager sig tid til at støtte os i det her, siger hun.

Det har torsdag ikke været muligt for TV SYD at få en kommentar fra skolelederen på Firehøjeskolen, Bjarne Kyneb.