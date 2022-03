Efter tre år er det endelig tid til gymnastikopvisninger

I dag er en festdag for tusindvis af gymnaster fra Sydøstjylland. De har nemlig ikke været til opvisninger siden 2019, men i dag var den lange ventetid endelig ovre, da gymnasterne skulle på gulvet til forårsopvisning i DGI Huset Vejle.

For mange af gymnasterne handler forårsopvisningerne ikke bare om at vise, hvad vinterens mange træningstimer er brugt på, de handler også om at blive inspireret af andre hold og opleve stemningen til stævnet.

Kathrine Nørskov Riis er gymnast i Jelling FS, og for hende er dagen i dag en længeventet dag.

- Det var lige før, at jeg blev helt rørt, da de andre hold gik på. Det er så stort og så fedt, det er bare den bedste følelse i verden at være til opvisning, siger Kathrine Nørskov Riis, mens hun ventede på, at det blev hendes tur til at vise, hvad hendes hold har arbejdet på de sidste par år.