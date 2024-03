Efter weekenden vil han ikke længere nøjes med sølv med landsholdet

Ordrebogen vokser

Treetop Restaurant betegner sig selv som en eksklusiv gourmetrestaurant, som skal "pirre alle dine sanser for at skabe en unik helhedsoplevelse". Madoplevelserne sniger sig op i fircifrede beløb for mad og vin.



Sejren til de to er allerede mandag formiddag begyndt at sætte sit præg på ordrebogen på Treetop.

- Der er allerede begyndt at tikke bookinger ind, så vi får endnu mere travlt nu, end vi allerede har. Vores fredage og lørdage er udsolgt et par måneder frem. Onsdage og torsdage er begyndt at blive udsolgt, og det er ikke så tit, at det sker.